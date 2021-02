Aeroportul din Catania s-a redeschis după sistarea temporară a activităţii în urma erupţiei vulcanului Etna Aeroportul din Catania s-a redeschis dupa ce si-a sistat temporar operatiunile in urma eruptiei vulcanului Etna, de pe insula Sicilia, in sudul Italiei, a relatat miercuri agentia de presa italiana ANSA, potrivit DPA. Vulcanul, situat in apropiere, a erupt timp de aproape o ora in seara precedenta. Dupa eruptie, cenusa vulcanica a fost indepartata de pe piste, a anuntat aeroportul marti seara. Miercuri dimineata, in imaginile prezentate de televiziunea italiana, cerul de deasupra regiunii era din nou albastru si senin. Autoritatile monitorizeaza in continuare activitatea vulcanului, dar situatia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

