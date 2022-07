Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de panica la Mall Baneasa, acolo unde mulți bucureșteni au ales sa se distreze in weekend. O alerta cu bomba a pus lumea pe jar, iar echipele SRI au intervenit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Este informația momentului pentru toți cei care locuiesc in București! In urma cu puțin timp, oamenii legii au fost alertați prin apel la 112 de catre un barbat care a dezvaluit ca in jurul orelor 17:00-18:00 vor fi mai multe explozii in zona Piața Unirii. Oamenii legii au intervenit de urgența! Ce…

- Un apel la 112 anunța in dupa masa zilei de luni o „bomba” la cel mai celebru complex comercial din zona centrala. Este vorba despre magazinul Bega. Zona vizata de posibilul atentat ar viza etajul doi al complexului comercial. Oamenii legii au sosit de urgența la fața locului, iar prima masura este…

- Statele Unite ale Americii au finalizat testele la sol pentru noul avion supersonic X-59 care au avut loc in Texas.Avionul este proiectat sa parcurga in doar trei ore si jumatate o distanța de spte 5000 de kilometri, cum ar fi de exemplu intre New York și Londra, la jumatate din durata actuala a unei…

- Primarul Sectorul 5, Cristian Popescu Piedone, a fost ridicat, vineri, de procurorii DNA de pe Aeroportul "Henri Coanda" din Otopeni si dus la audieri, intr-un nou dosar. Piedone a fost dus de pe Aeroportul Otopeni, de unde dorea sa plece din tara, la sediul DNA, pentru a fi audiat intr-un nou dosar…

- Cristian Popescu Piedone se afla in avionul vizat de o alerta cu bomba, vineri dimineața. El a susținut ca nu avea intenția sa fuga din țara in contextul anunțatei decizii in dosarul Colectiv, ci ca pleca cu soția in Italia.

- El intentiona sa plece in vacanta in Italia, cu familia, de 1 mai. El facea pregatiri pentru aceasta vacanta de cateva zile.Edilul Sectorului 5 se afla in avionul in care a fost alerta cu bomba de la Otopeni. Tot ceea ce se stie este ca acesta a fost dus la DNA sub escorta. Informatiile legate de acest…

- O alerta cu bomba a fost semnalata, vineri dimineata, prin 112, la bordul unui avion care urma sa decoleze de pe aeroportul Henri Coanda Bucuresti, informeaza Politia Romana. „In aceasta dimineata, in jurul orei 6,00, Sectia Regionala de Politie Transporturi Bucuresti – Serviciul Politie Transporturi…