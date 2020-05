Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 20 de sanctiuni au fost aplicate pentru incalcarea legii privind finantarea activitatii partidelor politice si campaniilor electorale, in urma controalelor efectuate pentru anii 2015-2018, fiind date amenzi de 10.000 lei si confiscari in valoare de aproximativ 300.000 de lei, informeaza,…

- Consiliul Fiscal, instituție condusa de Daniel Daianu, considera ca scenariul macroeconomic asumat de Guvern, care este construit pe o scadere a PIB real cu 1,9%, este foarte optimist, se arata intr-o analiza facuta de catre CF asupra proiectului de rectificare a bugetului general consolidat pe anul…

- In perioada 13 – 14 aprilie, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au organizat și desfașurat pe raza intregului județ acțiuni, care au avut ca scop prevenirea și combaterea incalcarii normelor legale in domeniul transportului rutier public de persoane județean și interjudețean.…

- Proiectul de rectificare bugetara ar putea fi prezentat in ședința de luni a Guvernului pentru a fi aprobat, a anunțat ministrul finanțelor, la inceputul ședinței de joi. In acest context, Cițu a spus ca "exista deja o scadere de venituri estimata in jur de 20 de miliarde lei si o crestere a cheltuielilor…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat, luni seara, la finalul sedintei de Guvern, ca in aceasta perioada se inregistreaza o crestere a cheltuielilor si o scadere a veniturilor, iar acest lucru inseamna ca deficitul pentru acest an va creste semnificativ.

- Citu: “Avem o crestere a cheltuielilor si o scadere a veniturilor, deficitul pentru 2020 creste semnificativ. Facem o reevaluare a cheltuielilor bugetare pentru tot anul, nu va fi ușor” Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat, luni seara, la finalul sedintei de Guvern, ca in aceasta…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca rectificarea bugetara va fi facuta intr-un termen nu mai mare de doua, trei saptamani, subliniind ca nivelul veniturilor si cel al cheltuielilor pe fiecare categorie trebuie dimensionat foarte corect. "Rectificarea bugetara o vom face, sigur, nu intarziem foarte…

- Vineri, 20 martie, Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Suceava a organizat o actiune punctuala pe raza municipiilor Suceava, Radauți, Falticeni, C-lung Moldovenesc, Vatra Dornei și a orașului Gura Humorului, pe linia prevenirii și combaterii evaziunii fiscale și a comerțului ilicit.…