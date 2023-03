Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier al Republicii Moldova, Iurie Leanca, dar și unii membri ai Guvernului sau, au fost puși sub invinuire in dosarul ce vizeaza concesionarea Intreprinderii de Stat „Aeroportul Internațional Chișinau”, potrivit Realitatea.md. Procuratura Anticorupție (PA) anunța intr-un comunicat de presa…

- Un director din ANAF este trimis in judecata pentru trafic de influența, conform DNA. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus efectuarea urmaririi penale fața de Adrian Catalin Cojocaru, Director general adjunct al Direcției Generale de Administrare…

- Procuratura Anticorupție anunța despre finisarea urmaririi penale și remitere in instanța de judecata pentru examinare in fond, cauza penala de invinuire a unui ex-director general al unei dintre cele mai mari companii specializate in producție de utilaj industrial din Republica Moldova și alți doi…

- Deputatul Corneliu-Mugurel Cozmanciuc, presedintele PNL Neamt, a fost achitat definitiv miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, intr-un dosar in care era acuzat de DNA ca a cerut de la un om de afaceri suma de 500.000 lei pentru a interveni…

- Deputatul Corneliu-Mugurel Cozmanciuc, presedintele PNL Neamt, a fost achitat definitiv miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, intr-un dosar in care era acuzat de DNA ca a cerut de la un om de afaceri suma de 500.000 lei pentru a interveni…

- Deputatul Corneliu-Mugurel Cozmanciuc, presedintele PNL Neamt, a fost achitat definitiv miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, intr-un dosar in care era acuzat de DNA ca a cerut de la un om de afaceri suma de 500.000 lei pentru a interveni…

- George Marin Ieri, Clubul Petrolul 52 a susținut o conferința de presa prilejuita de doua evenimente legate de viața și activitațile clubului. De aceea, conferința s-a desfașurat in doua parți. In prima parte, clubul și-a prezentat noua structura manageriala. Dupa cum se cunoaște, fostul președinte…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost audiat marti la DNA, in calitate de martor, in dosarul in care directorul general interimar al CFR SA, Ion Simu-Alexandru, este cercetat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la uzurparea functiei, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.…