- Primarul Ioan Turc vrea parteneriat public-privat pentru parcarea de pe strada Bistricioarei. Edilul spune ca așa investiția ar fi terminata mai repede. Proiectul a fost pasat intre Primaria Bistrița și Consiliul Județean. La ultima ședința de Consiliu Local, primarul Ioan Turc a anunțat ca vrea parteneriat…

- Potrivit unei plangeri a Instituției Prefectului, hotararea de Consiliu Local care a prevazut amplasarea unui patinoar in centrul Bistriței nu a respectat prevederile legale. Instituția Prefectului a cerut Primariei Bistrița sa revoce hotararea de Consiliul Local, altfel o va ataca in instanța. Cum…

- Cancelaria prim-ministrului avea un numar maxim de 103 posturi aprobate din care se desființeaza un numar de 4 posturi vacante. Cabinetul Ciolacu va adopta in ședința de joi, 11 ianuarie, o Hotarare a Guvernului privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 832/2022 privind Cancelaria primului-ministru.…

- Persoanele fizice care realizeaza venituri din chirii din imobile aflate in proprietate personala nu vor mai avea optiunea de a raporta aceste venituri in categoria celor din activitati independente in sistem real astfel ca, indiferent de numarul contractelor de inchiriere, acesti contribuabili nu isi…

- Un comerciant care funcționeaza in Nasaud vrea sa se extinda la Bistrița și a achiziționat in urma cu ani buni 4 puncte termice unde a vrut sa deschida magazine. Nu este lasat de Primaria Bistrița sa faca asta, refuzandu-i-se emiterea autorizațiilor necesare, dar este „somat” sa plateasca o taxa anuala…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor masuri pentru consolidarea capacitatii de combatere a evaziunii fiscale. Totodata, se propun interventii legislative asupra unor prevederi din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile si completarile…

- Ministerul Muncii vine in ajutorul cetațenilor prin intermediul rețelelor sociale, oferindu-le un ghid detaliat pentru a-și calcula singuri cate puncte de pensie vor obține dupa fiecare luna de munca. Aceasta instrucțiune va fi valabila incepand cu septembrie 2024, atunci cand Legea nr. 360/2023 va…

- Termenul de montare a repartitoarelor de caldura se prelungeste cu un an, urmand ca persoanele vulnerabile sa fie sustinute financiar pentru montarea acestora, prevede un proiect adoptat marti de Senat. Proiectului de act normativ a fost initiat de senatori liberali, PSD si UDMR. Masura pentru acordarea…