Adriana Bahmuțeanu și iubitul ei grec, Nikos Papadopoulos, s-au desparțit, dupa mai bine de trei ani de relație. Prezenta intr-o emisiune TV, vedeta a dezvaluit motivul pentru care au ajuns la aceasta decizie. Adriana Bahmuțeanu parea sa-și fi gasit, in sfarșit, liniștea și fericirea in brațele solistului grec, Nikolaos Papadopoulos. Anul trecut, vedeta marturisea ca iubitul ei ii propusese sa mearga in Grecia pentru a se logodi, insa nu s-a simțit pregatita pentru acest pas. Cu toate ca relația lor a fost una foarte frumoasa, cei doi au decis sa ia o pauza. „Am luat o pauza, a fost o relație…