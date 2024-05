Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Bahmuțeanu și George Restivan profita din plin de orice moment petrecut impreuna, așa ca au decis ca a venit timpul pentru o escapada romantica! Cei doi au ales o destinație de vacanța unde merg mulți indragostiți. Ce a marturisit vedeta, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- „Escaladarea nu aduce beneficii nimanui. Moscova și Beijingul trebuie sa exercite presiuni asupra ayatolahilor”, este de parere actualul secretar general adjunct al NATO. Intr-un interviu acordat publicației italiene La Stampa, Mircea Geoana vorbește despre escaladarea situației din Orientul Mijlociu,…

- Implinirea varstei de 42 de ani a surprins-o pe Ela Craciun in cele mai romantice ipostaze, in decorul oferit de spectaculosul lac Como din Italia, acolo unde soțul ei a decis sa o surprinda cu o escapada romantica chiar de ziua ei.,,Anul acesta imi petrec ziua de naștere la Milano. Am un proiect cu…

- Roxana Nemeș iși sarbatorește partenerul de viața intr-un loc de vis. Cei doi au plecat intr-o vacanța in Italia și se bucura de momente frumoase impreuna. Pe rețelele de socializare, vedeta a publicat mai multe imagini alaturi de Calin Hagima, impreuna cu un mesaj special.

- Soții Ileana Stana Ionescu (87 de ani) și Andrei Ionescu (96 de ani) se straduiesc sa nu puna la suflet necazurile vieții, sa ramana optimiști, indiferent de situație, potrivit playtech.ro. Au o pensie decenta, incearca sa manance cat mai potrivit varstei și sa se odihneasca foarte bine.

- Cum Ianis Hagi este campionul naționalei de fotbal a Romaniei la angajamente publicitare, propria sa agenție, prin care iși desfașoara și contractele, i-a venit ca o manușa. Agenția vedetei clublului Deportivo Alaves are sediul in nordul Bucureștiului, și este administrata de mama sa, Marilena Hagi,…

- Dependența de jocuri de noroc este o problema serioasa care afecteaza milioane de oameni din intreaga lume. Cu toate acestea, exista inca multe idei preconcepute și mituri despre aceasta dependența care pot impiedica ințelegerea corecta a problemei și pot afecta capacitatea de a oferi ajutor adecvat…

- Cinci femei, dintre care trei prostituate, ucise intr-o singura zi la Viena. Cadavrele injunghiate a trei tinere au fost gasite intr-o casa de toleranta din cartierul sarac Brigittenau vineri seara, in urma unei alerte emise de un martor. O femeie și fiica sa adolescenta au fost gasite moarte in casa…