- Șeful Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a reușit sa obțina de la Curtea de Apel București sesizarea Curții Constituționale pentru doua articole de lege care vizeaza deconspirarea foștilor colaboratori ai Securitații. Mugur Isarescu este acuzat de CNSAS ca ar fi fost informator inainte…

- Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, a obținut o sentința de la Curtea de Apel București prin care i-a fost admisa cererea de sesizare a Curții Constituționale privind doua articole din legea care vizeaza deconspirarea Securitații, scrie Profit.ro. Colegiul CNSAS a introdus o acțiune…

- Curtea de Apel Bucuresti a admis, in 2 aprilie, cererea de sesizare a Curtii Constitutionale depusa de Mugur Isarescu, guvernator al Bancii Nationale a Romaniei, conform . Isarescu a fost chemat in judecata in iunie 2020 de catre Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, care a cerut…

- Curtea Constitutionala a admis miercuri, cu unanimitate de voturi, sesizarile PSD privind legea care aproba ordonanta de urgenta a Guvernului 91/2019 privind desfiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989. Prin urmare, actul normativ este neconstitutional si se va reintoarce in Parlament…

- Așa-numita „lege a miliardului", prin care furtul din sistemul bancar a fost pus pe umerii cetațenilor, urmeaza a fi iar anulata. Dupa ce Curtea Constituționala a declarat abrogarea acestei legi neconstituționala, din cauza ca „s-a incalcat procedura de examinare", Partidul Socialiștilor a inregistra…

- Deputații PNL Alexandru Kocsis și Cristian Bacanu (fost secretar de stat la Ministerul Justiției), au depus in Parlament un proiect care introduce in legea de organizare și funcționare a CCR un termen limita de 45 de zile in care Curtea Constitutionala trebuie sa se pronunte cu privire la constitutionalitatea…

- Vicepreședintele Parlamentului, deputatul socialist Vlad Batrincea a adus acuzații dure la adresa președinte Curții Constituționale, ca ar face „declarații șoviniste și naționaliste”. Asta ca urmare a decizie Curții Constituționale ce a anulat Legea prin care limba rusa devenea limba de comunicare intre…

- Reactia PSD la precizarile premierului legate de majorarile de pensii Precizarile premierului legate de majorarile de pensii vin dupa ce astazi Curtea Constituționala a respins sesizarea executivului cu privire la majorarea cu 40% a punctului de pensie. PSD, principalul partid de opoziție,…