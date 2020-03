Stiri pe aceeasi tema

- Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals”, a vorbit, la Antena 3, despre evolutia pandemiei de coronavirus in Romania. Varful imbolnavirilor se va inregistra dupa Paste.

- 21 de dosare penale au fost inregistrate pentruzadarnicirea combaterii bolilor și alte doua pentru raspandirea de informațiifalse.Cine nu respecta indicațiile autoritaților pentruprevenirea sau combaterea coronavirusului risca amenda sau chiar inchisoare dela 6 luni la 2 ani. Pentru raspandirea de informații…

- Declararea pandemiei de COVID-19 de catre OMS "nu schimba situatia" pentru omul de rand, ci pentru cei care se ocupa cu managementul pandemiei, a explicat managerul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals", Adrian Streinu-Cercel.

- Persoana infectata cu coronavirus este intr-o stare buna Persoana infectata cu coronavirus este într-o stare buna si va ramâne la Institutul "Matei Bals" din Capitala pe toata perioada cât prezinta acest virus, a declarat managerul acestei unitati, Adrian Streinu-Cercel.…

- Managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”, Adrian Streinu-Cercel, a declarat, joi, intr-o conferința de presa, ca italianul confirmat cu coronavirus era bolnav cand a ajuns pe teritoriul Romaniei și „a plecat pe o perioada de acalmie”.„Contactul (romanului confirmat cu infecție…

- Secretarul de stat Nelu Tataru și doctorul Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”, din Capitala, au susținut, joi, o declarație de presa, in contextul in care, miercuri seara, autoritațile au confirmat prezența virusului COVID-19 in țara noastra."Nu este nevoie…

- Managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”, Adrian Streinu-Cercel, a explicat ca riscul ca italianul diagnosticat cu coronavirus sa fi fost contagios in perioada in care s-a aflat in Romania este foarte mic, avand in vedere ca boala s-a manifestat la doua zile dupa ce a plecat din țara.„Riscul…