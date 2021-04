Stiri pe aceeasi tema

- O noua tranșa de vaccinuri AstraZeneca/Oxford ajunge, marți, in Romania. Este vorba despre o cantitate de 57.600 de doze. Dozele de vaccin vor ajunge la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”. Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs vineri, in zona seismica Vrancea, județul Vrancea. Seismul a avut loc la 140 kilometri adancime, dupa un alt cutremur de 3,8 produs joi seara, conform Mediafax. Seismul a avut loc la ora 5.20 in județul Vrancea. Cutremurul a avut magnitudinea…

- Bolt, principala platforma europeana de mobilitate, lanseaza serviciul de ride-hailing in Pitești și Craiova, reușind astfel sa fie prima companie de ride-hailing din Romania care ajunge in zece dintre cele mai mari orașe ale țarii, acestea fiind: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța,…

- MedLife a preluat un pachet majoritar de 60% al companiei Medica Sibiu, unul dintre furnizorii importanți de servicii medicale private din județul Sibiu. Odata cu aceasta achiziție, prima din 2021, MedLife iși consolideaza cea mai mare rețea de unitați medicale private cu acoperire la nivel național.…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,9 s-a produs in noaptea de duminica spre luni in zona seismica Vrancea. Seismul, care a avut loc la 00:34:28, s-a produs la adancimea de 144 de km, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) Cutremurul…

- Un cutremur slab a fost inregistrat la ora 00.20 ora locala a Romaniei , in Buzau.Un cutremur de magnitudinea 2,3 pe scara Richter a avut loc in aceata noapte la ora locala 00.20 in zona seismica Vrancea, Buzau, la adancimea de 120 kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 a avut loc sambata, aproape de miezul noptii, la ora locala 23:13, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 126 de kilometri,…