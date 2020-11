Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat vineri, la Braila, ca vor fi acordate despagubiri si pentru culturile infiintate in primavara, care au fost calamitate de seceta, pentru ca nu se poate actiona "cu dubla masura" si doar fermierii care au avut pierderi in urma culturilor insamantate in toamna sa primeasca acest sprijin.



"Am incercat sa venim in sprijinul fermierilor si am oferit despagubiri de aproape 200 milioane de euro pentru culturile infiintate in toamna. Vom identifica resurse pentru a-i despagubi si pe cei care au infiintat culturi in primavara,…