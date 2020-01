Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Stan Kirsch, cunoscut din serialele "Highlander" și "Friends", a fost descoperit mort in locuința sa din Los Angeles, iar, potrivit documentelor emise de medicul legist, acesta s-a sinucis prin spanzurare, arata foxnews.com, anunța MEDIAFAX.Soția actorului, Kristyn Green,…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a participat in data de 18 octombrie 2019, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului UE Agricultura și Pescuit. In discursul sau, ministrul Adrian Oros a susținut ca Romania dorește sa pastreze, in urmatorul exercițiu financiar, actualele scheme de plata din agricultura,…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, participa luni, la Bruxelles, la Reuniunea Consiliului UE Agricultura si Pescuit, subiectul principal fiind pachetul de reforma a Politicii Agricole Comune (PAC) post-2020, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), relateaza Agerpres.Citește…

- In cadrul reuniunii se vor discuta Regulamentul privind planurile strategice in domeniul PAC, Regulamentul care vizeaza finantarea, gestionarea si monitorizarea PAC precum si Regulamentul privind organizarea comuna a pietelor (OCP) produselor agricole. Totodata, in cadrul Reuniunii Consiliului…

- Audierile din comisiile de specialitate ale Parlamentului s-au incheiat. Trei liberali desemnati pentru a face parte din Guvernul Orban au primit aviz negativ: Florin Citu, propus la Ministerul Finantelor, Ion Stefan, propunerea pentru Ministerul Dezvoltarii si Violeta Alexandru, propusa la Ministerul…

- Miniștrii propuși de premierul desemnat Ludovic Orban au fost audiați in comisiile de specialitate marți și miercuri. Marți au fost audiați in comisiile de specialitate primii opt liberali desemnați in Guvernul Orban, respectiv Marcel Boloș, propus la Fonduri Europene, Victor Costache, propus…

- Incep audierile pentru ministrii propusi de Ludovic Orban in Cabinetul sau, care va ajunge la vot, in plenul Parlamentului, lunea viitoare, pe 4 noiembrie. Conducerea reunita a Parlamentului a adoptat prounerea PSD, cu audieri marti si miercuri, pe parcursul a doua zile. Liberalii ar fi vrut ca audierile…

- Potrivit Mediafax, noua lista a ministrilor ar arata in felul urmator: Vicepremier Raluca Turcan 1. Educație – Monica Anisie 2. Economie + Energie – Virgil Popescu 3. Externe – Bogdan Aurescu 4. Aparare – Nicolae Ciuca 5. Munca – Violeta Alexandru 6.…