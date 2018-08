Stiri pe aceeasi tema

- In zilele de 25 – 26 August 2018 pe stadionul Iolanda Balaș din București a avut loc Campionatul Național de Atletism Masters in Aer Liber. La categoria M50 careianul Nicușor Jurj : vicecampion național la saritura in lungime și locul IV la proba de 100m plat. Felicitari! Buletin de Carei

- Nicholas Bett, campion mondial la 400 metri garduri in 2015, a avut parte de un sfarșit fulgerator! Atletul kenyan a murit la doar 28 de ani, dupa ce a facut accident in timp ce se intorcea de la Campionatele Africii, titreaza jurnaliștii de la The Independent. Decesul sportivului a fost anunțat de…

- Atletul polonez Piotr Lisek a stabilit un nou record al tarii sale la saritura cu prajina, dupa ce a reusit sa treaca peste stacheta inaltata la 5,94 m, cu ocazia concursului care a avut loc miercuri seara la Wittenberg (Germania), informeaza presa poloneza. Lisek (25 ani) a imbunatatit cu un centimetru…

- Astazi, pe 31 iulie, se implinesc 60 de ani de la recordul mondial pe care marea atleta a Romaniei, Iolanda Balaș-Soter, l-a stabilit pe stadionul din Poiana Brașov (pe atunci Poiana Stalin!), intr-un concurs de verificare. Un rezultat care a ramas in istoria atletismului internațional, un record de…

- Pilotul britanic Mark Higgins, la bordul unui Subaru WRX STI, a realizat, miercuri, recordul mondial de viteza pe cel mai spectaculos drum de munte din lume, Transfagarasan, dar a doborat si recordul pe urcarea dintre Balea Lac si Balea Cascada, in cadrul unui proiect initiat de Subaru of America…

- Petre Apostol La etapa finala a Campionatelor Nationale de Atletism pentru categoria juniori 1, desfasurata pe Stadionul „Nicolae Dobrin”, din Pitesti, pe podiumul de premiere au urcat si reprezentanti de la Clubul Sportiv Municipal Ploiesti, antrenati de Augustin Iancu si Robert Munteanu. Sportivii…

- Atletul turdean Samuel Bucșa (18 ani, n. 4 mai 2000) a cucerit ieri titlul de campion național la saritura in lungime, la categoria Juniori I, cu o performanța de 7,49 metri. In primavara acestui an, atletul turdean, care este legitimat la Dinamo București și CSM Calarași, a devenit campion național…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, a declarat, vineri, ca nu crede ca va participa la BRD Bucharest Open 2018, turneu WTA International gazduit, de Arenele BNR in perioada 16-22 iulie. „Am...