Adrian Năstase și-a recuperat în instanță pensia specială de fost parlamentar Fostul premier Adrian Nastase a castigat la Tribunalul Bucuresti recuperarea pensiei speciale, pierduta in urma adoptarii, anul trecut, a unei legi in Parlament. In perioada 1990 – 2012, Adrian Nastase a avut sase mandate de deputat, beneficiind de pensie speciala. Alaturi de sute de fosti deputati si senatori, el a pierdut anul trecut acest drept, motiv pentru care a dat in judecata Secretariatul General al Camerei Deputatilor. “Respinge ca nefondata exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Secretariatul General al Camerei Deputatilor invocata prin intampinare. Admite in parte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

