Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Nastase a propus o solutie pentru greva profesorilor. Fostul prim-ministru a declarat ca banii acordați pentru unul dintre cele doua submarine pe care Romania intentioneaza sa le cumpere ar putea fi folositi pentru a rezolva criza din Educatie.

- Proiectul de Ordonanța de Urgența pentru cresterea salariilor profesorilor a fost publicata, duminica, pe site-ul Ministerului Muncii, insa solicitarea profesorilor, de majorare a salariului incepand din 1 ianuarie 2024, nu apare in OUG, ci numai in Nota de fundamentare. Creșterea etapizata a salariilor…

- Proiectul de Ordonanța de Urgența pentru cresterea salariilor profesorilor a fost publicata, duminica, pe site-ul Ministerului Muncii, insa solicitarea profesorilor, de majorare a salariului incepand din 1 ianuarie 2024, nu apare in OUG, ci numai in Nota de fundamentare. Creșterea etapizata a salariilor…

- Greva profesorilor continua, Ministerul Educației a propus, intr-un proiect de ordonanța de urgența, echivalarea probelor orale ale Bacalaureatului The post Greva profesorilor continua, Ministerul Educației a propus, intr-un proiect de ordonanța de urgența, echivalarea probelor orale ale Bacalaureatului…

- Fostul prim ministru se intreaba de ce nu putem renunța la unul dintre submarinele pe care Romania vrea sa le cumpere, iar in schimb sa rezolvam problemele din educație.”Sigur ca acesta e obiectivul principal, este un interes american și occidental al celor care au industrii de armament. Dar eu ma intreb…

- Anul școlar 2022-2023 s-ar putea prelungi, in urma grevei profesorilor. Soluția coaliției de guvernare Anul școlar 2022-2023 s-ar putea prelungi, in urma grevei profesorilor. Soluția coaliției de guvernare Coaliția de guvernare este in discuții privind soluții pentru finalizarea anului școlar cu bine,…

- GREVA profesorilor din Romania. Noua oferta a Guvernului pentru sindicate: Venit net de 4.000 de lei, in doua tranșe pentru cadrele didactice GREVA profesorilor din Romania. Noua oferta a Guvernului pentru sindicate: Venit net de 4.000 de lei, in doua tranșe pentru cadrele didactice Prim-ministrul Nicolae-Ionel…

- Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratie – FNSA anunta ca se pregateste de greva, dupa ce in spatiul public au aparut discutii privind masurile fiscal bugetare pentru anul 2023 pregatite de Guvern. Și sindicatele din educație strang semnaturi pentru greva generala. Redam comunicatul integral…