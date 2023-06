Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce l-a achiziționat pe Omar El Sawy (19 ani), de la Csikszereda Miercurea Ciuc, Rapid a oficializat și transferul lui Razvan Oaida (26 de ani), fostul jucator al FCSB-ului. Giuleștenii, insa, nu vor sa se opreasca aici.Pe lista trupei lui Adrian Mutu este și Iulian Cristea (28 de ani), alt fotbalist…

- Dupa Omar El Sawy și Razvan Oaida, Rapid mai pregatește alte transferuri. Formația lui Adrian Mutu vrea sa lupte pentru caștigarea titlului in sezonul viitor, iar cei doi acționari, Victor Angelescu și Dan Șucu, sunt gata sa faca eforturi financiare importante. Catalin Cirjan, la un pas de Rapid Urmatorul…

- Rapid a inceput in forța campania de transferuri din aceasta vara, iar prima mutare sonora a giuleștenilor este Razvan Oaida, fostul jucator al rivalilor de la FCSB . Pus pe liber de Gigi Becali dupa evoluțiile fluctuante de la FCSB, Razvan Oaida ramane in București. Mijlocașul in varsta de 25 de ani…

- Dupa ce joi, 25 mai, Victor Angelescu, unul dintre acționarii Rapidului, anunța ca gruparea din Giulești este interesata de serviciile stoperului Iulian Cristea (28 de ani), fotbalist care a plecat de la FCSB, alb-vișiniii sunt foarte aproape de a-l aduce in Giulești pe mijlocașul Razvan Oaida (25 de…

- Adrian Mutu isi acuza adversarii de lipsa de fair-play. Antrenorul Rapidului spune ca la golul 3 elevii lui se oprisera. El sustine ca jucatorii Universitatii Craiova trebuiau sa se opreasca si ei. Tehnicianul Rapidului anunta schimbari in echipa pentru sezonul viitor. Adrian Mutu isi acuza adversarii…

- Chiar daca echipa de fotbal Rapid s-a pronunțat ca Adrian Mutu va ramane pe banca tehnica din Giulești, iata ca planurile "Briliantului" sunt altele. Ultimele informații atesta ca "Briliantul" este pe cale sa semneze cu naționala Nigeriei.

- Cristi Borcea i-a raspuns lui Gigi Becali. Finantatorul FCSB a folosit in ultima vreme celebra declaratie a lui Cristi Borcea: „Lasati-ne sa ne pregatim de Liga Campionilor”. Fostul actionar al lui Dinamo a punctat ca nasul lui nu ar trebui sa declare acest lucru acum. Cristi Borcea i-a raspuns lui…

- Adrian Mutu a spus, dupa Rapid – Farul Constanta 1-1, ca rezultatul este un corect. Antrenorul Rapidului a recunoscut ca si Farul putea castiga in Giulesti. De asemenea, Adrian Mutu as recunoscut superioritatea echipei lui Gica Hagi din prima repriza, atunci cand a trimis de doua ori mingea in bara.…