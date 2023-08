Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica a oferit o reacție detaliata cu privire la sistarea tratativelor cu FCU Craiova. Tehnicianul de 52 de ani a fost aproape sa bata palma cu Adrian Mititelu, insa negocierile s-au intrerupt pe ultima suta de metri. In exclusivitate pentru GSP.ro, Șumi a spus de ce nu a mai ajuns in Banie. …

- Marius Șumudica, 52 de ani, va fi noul antrenor al lui FCU Craiova daca nimic excepțional nu se va intampla in urmatoarele ore # Tehnicianul va avea parte de o adevarata provocare in Banie: vine la un club de tradiție, aflat in criza, al carui conducator, Adrian Mititelu, tocmai a anunțat ca face un…

- „Incolțit” de fani, Adrian Mititelu a reacționat in ziua in care clubul sau a ramas din nou fara antrenor. Finanțatorul lui FCU Craiova explica pentru Gazeta Sporturilor raționamentul din spatele concedierii lui Nicolae Dica. Infrangerea cu Petrolul, 3-4, i-a fost fatala lui Nicolae Dica, forțat sa…

- Nicolae Dica s-a desparțit de clubul din Banie! Clubul de fotbal FC U Craiova si antrenorii Nicolae Dica si George Cotiga au incheiat de comun acord contractul de colaborare, a anuntat, sambata dimineata, gruparea din Banie pe pagina sa de Facebook. Dica preluase echipa patronata de Adrian Mititelu…

- Tehnicianul Nicolae Dica si-a reziliat contractul cu FC U Craiova 1948, dupa o luna de la numire, a anuntat, sambata, clubul craiovean pe contul de Facebook. Adrian Mititelu este la al doilea antrenor ”executat” in acest sezon, portughezul Joao Janeiro plecand inainte de inceperea campionatului și dupa…

- Clubul FCU 1948 Craiova a anuntat sambata incheierea de comun acord a contractului cu fundasul italian Lorenzo Paramatti, la numai 3 luni dupa ce iși prelungise ințelegerea. Anuntul a fost facut de clubul din Craiova pe pagina oficiala de Facebook: „Grazie, Lorenzo Paramatti! Clubul nostru…

- Recent, la Tribunal Brașov, unde se judeca procedura de faliment a Fotbal Club U Craiova SA, s-a consumat inca un episod care vine sa confirme relația tumultoasa dintre Nicolo Napoli (61 de ani) și Adrian Mititelu (55 de ani). Antrenorul italian l-a acuzat pe patronul clubului din Banie ca i-a falsificat…

- Patronul celor de la FCU Craiova, Adrian Mititelu, a dezvaluit ca tehnicianul italian Nicolo Napoli (61 de ani), instalat pe banca oltenilor in noiembrie 2022, ar fi trebuit sa fie numai intermiarul formației craiovene pana in aceasta iarna, insa, datorita rezultatelor bune, omul de afaceri a optat…