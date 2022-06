Stiri pe aceeasi tema

- Romania va inchide anul agricol 2021/2022 cu o productie stabila, care va aduce si un excedent de export, chiar daca nu va obtine cantitatile de cereale de anul trecut, a declarat pentru Agerpres ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu. "Culturile as putea sa le cataloghez ca fiind bune in prezent.…

- Cultivatorii de struguri de masa vor avea la dispozitie 15 milioane de lei printr-un program adoptat de Guvern, un sprijin important fiind acordat si cultivatorilor de cartofi, a anuntat, joi, dupa sedinta de Guvern, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, informeaza AGERPRES…

- Judecatorii Curții Constituționale au ales noul președinte al Curții, iar acesta este Marian Enache. El a fost votat cu 8 voturi din 8 și va fi noul președinte al Curții Constituționale. Cine este judecatorul CCR, Marian Enache: Absolvent al Facultații de Drept din cadrul Universitații „Al.I. Cuza”…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, decizional proiectul de lege care prevede ca 24 iunie sa devina „Ziua iei”, urmand ca legea sa mearga la promulgare. „Demersul, sustinut de senatori si deputati de la toate partidele parlamentare si minoritatile nationale, este o dovada clara si echilibrata, ca…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, susține ca Ministerul Agriculturii a fost mandatat sa depuna toate diligentele necesare pentru mentinerea activitatii fabricii de zahar de la Ludus, dupa ce propietarul francez a anunțat ca oprește activitatea in Romania. Decizia ministerului a fost luata pentru…

- Politicienii romani iși pastreaza optimismul cu privire la evoluția economiei, in acest an, chiar daca semnalele din piața nu sunt in masura sa ne faca sa fim așa de optimiști. Și numai daca ne referim la inflatie, care in martie 2022, era mai mare cu 10,15%, fața de perioada similara din 2021, avem…

- Fara birocrație inutila, fara proceduri greoaie și consumatoare de timp, angajații din Romania vor avea acces, online și neingradit, la datele proprii din Registrul de evidența a salariaților (REVISAL). Vor putea vedea, oricand, informațiile privind contractele de munca și vechimea, dar și daca angajatorii…

- Șoferii vor putea circula cu 120 km/h pe drumurile expres din Romania, dupa ce Camera Deputaților a adoptat, miercuri, in calitate de Camera decizionala, un proiect de lege referitor la acest aspect. Proiectul, depus in octombrie 2021, modifica OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice in…