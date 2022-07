Stiri pe aceeasi tema

- ”Cu siguranta pensiile vor creste de la 1 ianuarie 2023”, a spus ministrul de Finante. Intrebat cu cat ar putea sa creasca, ministrul a precizat: ”Cu cat vor creste, acest raspuns va veni in urma modului in care economia functioneaza in acest an dar cu siguranta o crestere va fi, astfel incat erodarea…

- Analizam sa vedem daca aceasta valoare neimpozabila poate fi crescuta avand in vedere ca aceasta scutire de impozit a intervenit in 2017, a declarat Adrian Caciu, ministrul Finanțelor, la finalul ședinței de Guvern.

- Dupa ce cațiva politicieni si analisti economici au atras atentia asupra faptului ca sistemul de pensii ar putea avea de suferit din cauza numarului mare de pensionari si a reducerii numarului de angajați, Ministrul Finantelor ii linisteste pe romani. Adrian Caciu spune ca sistemul de pensii din Romania…

- Persoanele care s-au imprumutat la banci si intampina dificultati in ceea ce priveste plata ratelor, pe fondul majorarii ROBOR, pot cauta acele solutii pe care bancile le pun la dispozitie, insa pot opta si pentru amanarea ratelor cu pana la 9 luni, a declarat, vineri, la finalul sedintei de Guvern,…

- Curtea Constitutionala urmeaza sa discute pe 6 iulie sesizarile USR in legatura cu proiectele de lege privind majorarile salariale din sistemul public. Uniunea Salvati Romania a anuntat, miercuri, ca a depus doua sesizari la Curtea Constitutionala care vizeaza proiectele de majorari de salarii din sistemul…

- Ministerul Finantelor lanseaza luni, 6 iunie, o noua emisiune FIDELIS de titluri de stat pentru populatie. Titlurile de stat in lei au scadente de 1 an si 3 ani cu dobanzi anuale de 7,2- si respectiv 7,8-, iar cele in euro au scadente de 1 an si 2 ani si dobanda anuala de 1,40-, respectiv 2,30-. "Ministerul…

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionut Stroe il contrazice pe ministrul Finantelor, Adrian Caciu, care a calificat drept „total incorecta” afirmatia ca un angajat din sistemul privat sustine salariile unui anumit numar de angajati din sistemul bugetar, afirmand ca sistemul privat sustine economia, de acolo…

- Liderii PSD s-au reunit in ședința BPN, iar ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a facut o prezentare a situației economice, dar și previziunile pana la finalul acestui an. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…