Un caine Jack Russel Terrier ajuta pirotehnicienii sa indeparteze explozibilul lasat in Cernigau, Ucraina, de trupele rusești, anunța mediafax.

- Trupele rusesti vor sa captureze regiunea Donbas si sudul Ucrainei, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Selebzki, in obisnuitul sau mesaj transmis noaptea, conform The Guardian. Zelenski a afirmat ca trupele ucrainene au recastigat controlul in zone din Kiev si Cernigau. „Sunt tot mai multe…

- O fotografie draguța a lui Patron, un cațel ucrainean al carui nume se traduce in romana „Glonț”, a fost postata inițial pe forumul Reddit, dar de atunci a fost distribuita masiv pe toate rețelele de socializare, scrie Daily Star. Imaginea il arata pe Patron, care pare a fi un Jack Russell Terrier,…

- Autoritatile ucrainene anunta sambata dimineata ca Patron, cainele pirotehnistilor din Cernihiv, a reusit sa neutralizeze 90 de dispozitive explozive, de la inceputul razboiului, declansat de Rusia. „Noutați de la Patron! Cainele nostru militar, talismanul pirotehnistilor de la Cernihiv, continua sa…

- 90 de copii au fost uciși și peste 100 au fost raniți in Ucraina de la debutul invaziei ruse, la 24 februarie, a anunțat, luni, Parchetul general ucrainean, potrivit The Guardian. “Cel mai mare numar de victime se afla in regiunile Kiev, Harkov, Donețk, Cernigau, Sumi, Herson, Nikolaiev și Jitomir”,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut, din nou, ca NATO sa implementeze o zona de excludere aeriana deasupra Ucrainei. „Daca nu ne inchideți cerul”, a spus el, „este doar o chestiune de timp pana cand rachetele rusești vor cadea pe teritoriul vostru, pe teritoriul NATO și in casele cetațenilor…

UNESCO a condamnat, joi, „in mod ferm" atacurile rusesti contra infrastructurilor educative din Ucraina, subliniind ca este „extrem de ingrijorata" de pagubele din orasele Harkov si Cernigau, potrivit AFP, citat de news.ro.

- Germania pregateste inchiderea spatiului aerian pentru aeronavele rusesti, au anuntat, duminica, autoritatile de la Berlin, potrivit CNN. Germania a ordonat interzicerea avioanelor rusesti in spatiul sau aerian, potrivit ministrului german al Transporturilor, Volker Wissing. Restrictia este in curs…