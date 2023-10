Adolescentă de 14 ani, însărcinată în șase luni, abuzată de familia concubinului O copila din Bistrița de 14 ani, ramasa insarcinata, a fost exploatata constant de mama concubinului sau. Adolescenta era abuzata permanent și trimisa la cerșit. Reprezentanții Direcției de Asistența Sociala Bistrița și Poliției Locale au reușit sa o ia din familia iubitului sau și sa o interneze intr-un centru al DGASPC. Femeia care o exploata s-a ales cu dosar penal. „Adolescenta de 14 ani, insarcinata in 6 luni, tatal copilului fiind tot un minor cu varsta de 17 ani, este abuzata in mod constant de familia acestuia ( unde ea locuiește) și trimisa la cerșit, fara sa se țina cont de situația… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

