- Familia unui baiat in varsta de 17 ani a primit o veste crunta, la o zi dupa ce fratele tanarului alertase autoritațile, anunțand dispariția acestuia. Baiatul fusese cautat inca de marți, dupa ce se daduse alerta. Din pacate, in aceasta a treia zi a saptamanii s-a aflat ca tanarul de 17 ani a fost scos…

- Un baiat de 15 de ani, ce se afla la scaldat, a intrat in Dunare și nu a mai ieșit. Prietenii care il insoțeau au cerut disperați ajutor la 112. La aceasta ora, pompierii și scafandri il cauta pe copil. Baiatul a fost vazut cand intra in Dunare și pentru ca nu a mai ieșit, […] The post VIDEO Pompierii…

- "Au inceput cautarile unei persoane (minor) posibil inecata in apele fluviului Dunarea pe raza localitatii Ciupercenii Noi. La fata locului au fost trimise echipaje de cautare-salvare dotate cu ambarcatiuni pneumatice din cadrul Detasamentului de Pompieri Calafat, elicopter SMURD pentru survolarea zonei,…

- Un minor a disparut, marti, in apele Dunarii, pe raza localitatii Ciupercenii Noi din judetul Dolj, iar angajati ai ISU Dolj si Olt au inceput cautarile cu scafandri, ambarcatiuni pneumatice si un elicopter SMURD, care survoleaza zona. "Cu putin timp in urma au inceput cautarile unei persoane…

- Un minor este cautat in apele Dunarii, in dreptul localitatii Ciupercenii Noi, din judetul Dolj. Pentru gasirea acestuia a fost trimis și un elicopter SMURD. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții ISU Dolj, cu puțin timp in urma au inceput cautarile unei persoane (minor) posibil inecata…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari pentru a gasi un adolescent in varsta de 17 ani, disparut din Recaș. In data de 22 iunie, Mihai-Cosmin Szabo a plecat voluntar din centrul de copii aflat in orașul Recaș, iar pana in prezent nu a mai revenit. Baiatul are inalțimea de 1.65…

- Minor disparut in apele bratului Borcea al Dunarii, zona Fetesti Sat. Pompierii au demarat operatiunea de cautare, prin cercetarea luciului apei cu ajutorul barcii pneumatice.Disparitia copilului, in varsta de 14 ani, a fost sesizata de familia acestuia, astazi in jurul orei 18.30. Acesta se afla la…