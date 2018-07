Admiterea la liceu in Bucuresti 2018 - la 21 de licee din Bucuresti s-a intrat cu media 3 Fiindca rezultatele de la Evaluarea Nationala au fost mai slabe decat cele de anul trecut, mediile de admitere au scazut si ele. In fiecare an Capitala continua sa adune mii de elevi in licee unde admiterea se face cu medii de 2 sau 3, asa cum reiese din raportul publicat de ISMB. Mai exact, la 21 de licee din Bucuresti s-a intrat cu media 3, peste 500 de tineri obtinand un loc la liceu cu aceasta medie. Au existat chiar si rezultate mai slabe, mai exact la 15 licee s-a intrat cu media 2. Elevii cu medii sub 5 au fost repartizati la 71 de specializari din 32 licee din ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

104.972 de elevi au obtinut la Evaluarea Nationala (EN) medii peste 5, iar 319 au obtinut media 10. Multi dintre acestia se vor indrepta spre colegiile de top ale Capitalei. Fisele de inscriere la liceu se completeaza din 29 iunie. Elevii trebuie sa stie ca media de admitere la liceu in 2018 se calculeaza…

