Administrația Națională Apele Române: cod galben de inundații pe cursurile de apă din judeţele Timiş și Caraş-Severin şi Bazinele hidrografice din Bega, Poganaș, Barzava, Moravița și Caraș sunt vizate pana maine la pranz de un cod galben de inundații. Potrivit hidrologilor, sunt afectate cursuri de apa din județele Caraș-Severin și Timiș, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circulația autovehiculelor de mare tonaj este restricționata pe DN 1H, pe tronsonul Peștiș-Sinteu, in județul Bihor, și pe DN 75, Nucet-Arieșeni, in județul Alba, din cauza ninsorii abundente, a viscolului și a vizibilitații reduse. Decizia a fost luata de CNAIR și Poliția Rutiera, se precizeaza…

- O pista de biciclete cu un traseu care insumeaza 1.729 de kilometri prin judetele Hunedoara, Timis, Arad si Caras-Severin va fi construita printr-un proiect finantat din fonduri europene nerambursabile in valoare de 142,6 milioane de euro, a informat marti Consiliul Judetean (CJ) Hunedoara. Fii…

- Meteorologii au emis duminica dimineața doua avertizari Cod galben de ceața pentru județele Dolj și Argeș, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ceața valabila duminica seara in mai multe localitați din județele Arad și Timiș, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Hidrologii au emis o serie de avertizari de inundații pentru sudul, vestul și nord-vestul țarii, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Pana dimineata la ora 5:00 este cod galben de ceața in județele Botoșani, Iași, Vaslui și Galați. Potrivit specialiștilor, ceața densa poate determina scaderea vizibilitații sub 200 de metri, iar izolat chiar și sub 50 de metri, transmite Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Meteorologii au emis un cod galben de ploi abundente și vant, valabil pana maine la ora 22:00, in nordul Olteniei, local in Muntenia, precum și in sud-vestul Moldovei, transmite Radio Romania Actualitați, relateaza Rador. Cantitațile de apa vor putea ajunge la 50 de litri pe metru patrat. Fii…

- Politistii de frontiera de la Moravita, judetul Timis, au depistat, in noaptea de vineri spre sambata, pe sensul de iesire din tara, intr-un autoturism inmatriculat in Austria, un cetatean roman minor pentru care insotitorul nu avea toate actele necesare calatoriei, informeaza Agerpres. Fii…