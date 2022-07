Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Golești face apel la cetațenii comunei sa nu mai arunce gunoaie sau deșeuri rezultate din demolari pe raza comunei. Primarul Alexandru Zar face apel și la spiritul civic al cetațenilor, sa anunțe atunci cand vad ca au loc astfel de derapaje. „In perioada urmatoare vor aparea pe raza administrativa…

- Rezultatul ultimelor controale efectuate de SGA și Garda de Mediu Suceava pentru verificarea nivelului de salubrizare a cursurilor de apa a fost prezentat, marți, in cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. Conform raportului de control, au fost aplicate 11 sancțiuni ...

- FOTO ȘTIREA TA| Demonstrație de nesimțire, intr-o rezervație naturala din Alba: Lana, mobila, gunoaie, aruncate de-a valma de oameni certați cu bunul simț FOTO ȘTIREA TA| Demonstrație de nesimțire, intr-o rezervație naturala din Alba: Lana, mobila, gunoaie, aruncate de-a valma de oameni certați cu bunul…

- Sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea legislatiei din domeniul protectiei mediului.Saptamana trecuta, Directia Generala Politia Locala Constanta a desfasurat mai multe activitati specifice care au avut ca scop verificarea respectarii legislatiei in domeniul protectiei mediului si a gestionarii…

- Saptamana trecuta, Directia Generala Politia Locala Constanta a desfasurat mai multe activitati de control care au avut ca scop verificarea respectarii legislatiei in domeniul protectiei mediului si a gestionarii deseurilor.Potrivit unui comunicat al PMC, politistii locali au monitorizat modul in care…

- AMENZI de peste 13.000 lei date de polițiștii locali din Teiuș pentru 14 persoane care au aruncat deșeuri: „Toleranta zero la gunoaie” AMENZI de peste 13.000 lei date de polițiștii locali din Teiuș pentru 14 persoane care au aruncat deșeuri: „Toleranta zero la gunoaie” In cadrul acțiunii permanente…

- Dupa ce anul trecut a amendat chiar Primaria Botoșani, in 2022 a venit randul unei direcții a municipalitații. Controlul a fost efectuat in cursul lunii aprilie, in urma unei sesizari care a fost depusa la Comisariatul Județean al Garzii de Mediu Botoșani.

- Terenul de fotbal din Hoia a fost ”poluat” cu gunoaie aruncate de persoane necunoscute. Un clujean a observat deșeurile și a verificat daca nu poate depista persoana care le-a aruncat. Pe cutiile cu care s-au facut livrarile apare numele unui barbat din Florești. ”Va atasez cateva poze care…