Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Bucuresti au aplicat in acest weekend aproape 100 de amenzi totalizand 123.000 de lei, au constatat 17 infractiuni, cele mai multe pentru conducere sub influenta alcoolului, si au retinut 53 de permise, aproape jumatate tot pentru consum de alcool, transmite News.ro. Citește și: Accident…

- Polițiștii aradeni au organizat sambata, 17 februarie, o razie in orașul Chișineu-Criș, in cadrul careia majoritatea sancțiunilor aplicate au fost la regimul circulației rutiere. Acțiunea... The post 99 de amenzi la regimul circulației rutiere, la Chișineu-Criș, in cadrul unei razii appeared first on…

- O razie de amploare a avut loc in județul Timiș, la finalul saptamanii trecute. Potrivit IPJ Timiș, acțiunea a vizat asigurarea unui climat de ordine și siguranța rutiera, reducerea riscului rutier in randul participanților la trafic și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente.

- Vineri, 2 februarie, polițiștii Serviciului Rutier au desfașurat o acțiunie rutiera pe linie de viteza. Actiunea s-a desfașurat pe D.N. 18 Giulești – Sighetu Marmației – Rona de Sus, D.J. 186 Vadu Izei – Dragomirești și D.N. 19 Sighetu Marmației – Sapanța, pentru depistarea, identificarea si sanctionarea…

- In efortul continuu de a asigura siguranța rutiera și protejarea comunitații, in cursul zilei de ieri, 17 ianuarie 2024, in intervalele orare 10.00-13.00 și15.00-17.00, polițiștii Serviciului Rutier au desfașurat o acțiune pe Drumul Național 1, cu accent in zona intersecției cu Drumul Județean 720 avand…

- Polițiștii rutieri au desfașurat, in perioada 5-8 ianuarie, acțiuni pe raza intregului județ pentru menținerea unui climat de ordine și siguranța publica, precum și pentru prevenirea și combaterea conducerii sub influența bauturilor alcoolice sau substanțelor psihoactive. Astfel, au fost legitimate…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp la Olari. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme. Sunt doua victime conștiente, incarcerate. La fața locului au sosit un echipaj de la Serviciul de Ambulanța Județean Arad-stația Santana și unul de la Chișineu-Criș. The post Accident…

- In minivacanța de Ziua Naționala (perioada 30 noiembrie – 03 decembrie), polițiștii rutieri timișeni au desfașurat acțiuni pentru prevenirea și combaterea consumului de droguri sau alte substanțe interzise la volan, precum și pentru conducerea sub influența bauturilor alcoolice. Astfel,…