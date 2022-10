”Administratia Fondului pentru Mediu anunta amanarea lansarii Programului pentru perioada 11 noiembrie 2022, ora: 10.00 – 30 decembrie 2022, ora: 14.00. In aceasta perioada sau pana la epuizarea bugetului alocat sesiunii de finantare, solicitantii vor putea depune cererile de finantare, impreuna cu documentatia aferenta, in aplicatia informatica prin intermediul conturilor de utilizator create”, a transmis, marti, AFM, intr-un comunicat de presa. Potrivit AFM, crearea conturilor de utilizator in aplicatia informatica de catre solicitantii unitati administrativ-teritoriale organizate la nivel…