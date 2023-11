Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Craiova se dezvolta pe zi ce trece, iar sportul de sala se pare ca este din nou in prim plan. Putem spune ca, incepand de luni, Craiova a trecut la un alt nivel, asta dupa ce a fost instalat, oficial, in Sala Polivalenta, un sistem perimetral cu led, de inalta calitate, care sa schimbe cu…

- Primaria Craiova a publicat in aceasta luna Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) pentru Zona Metropolitana Craiova, care se afla in proces de consultare publica. In analiza contextului actual, documentul prezinta și principalele nemulțumiri ale locuitorilor cu privire la calitatea vieții in oraș.…

- Chiar daca mai sunt aproximativ doua luni pana vine Moș Craciun, in Craiova a inceput montarea luminilor specifice perioadei de iarna. Vor fi nu mai puțin de doua milioane de beculețe. Edilul iși propune sa deschida porțile Targului de Craciun din 17 noiembrie. Tematica va fi inspirata din povestea…

- Olguta Vasilescu mai seaca bugetul orasului de inca 360.000 de lei, fara TVA, pentru trei ore de distactie in centrul Craiovei, odata cu deschiderea Targului de Craciun. Cand intreaga tara incearca sa stranga cureaua, iar guvernantii transmit mereu semnale in acest sens, la Craiova pare ca nu sunt probleme…

- Nu a venit bine luna octombrie ca la Craiova a inceput impodobirea orasului pentru sarbatorile de iarna. Primarul a dezvaluit craiovenilor ce vor vedea la Targul de Craciun, a indemnat turistii sa isi faca rezervari la hoteluri pentru a vizita orasul si a publicat o fotografie cu bradul care va fi montat…

- Municipiul Craiova va plati o noua taxa – 29.690 de euro- catre European Best Destinations, pentru ca orașul sa fie inclus in clasamentele internaționale ale site-ului cu același nume. Suma va acoperi promovarea turistica a Craiovei pe o durata de un an. Primaria Craiova arunca cu bani ca sa faca din…

- Primaria Craiova a publicat in SEAP inca o megalicitatie pentru contractul „Lucrari de reparatii si intretinere strazi, alei, trotuare si parcari in municipiul Craiova“. Asta in timp ce pentru contractul „Modernizare și reabilitare strazi, trotuare și alei din Municipiul Craiova” nu s-a ales nici pana…

- Ar fi trebuit sa curga rauri de apa din fantana arteziana de la Piața Mare de cand Primaria Craiova se tot zbate sa o puna in funcțiune și sa schimbe aspectul zonei aflate la intersecția strazilor Calea București cu Frații Golești. Pana acum nu a curs strop de apa din brațele statuetelor montate in…