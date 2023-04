Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o hotarare ce ar putea crea un precedent periculos in ceea ce privește respectarea drepturilor la locuire, viața privata și nediscriminare a grupurilor vulnerabile, drepturi garantate atat de legislația naționala, cat și internaționala, transmite Centrul…

- In Rusia s-a creat o ruptura intre generații, din cauza modului in care tinerii percep razboiul declanșat impotriva Ucrainei, a afirmat Anne Nivat, jurnalista din Franța specializata pe spațiul rus. ”Exista mai multe Rusii. Dar, in primul rand, exista Ucraina care sufera din cauza razboiului, care este…

- Acum, dosarul a ajuns pe rolul Curtii de Apel, instanta care va analiza apelurile declarate in cauza.Florin Onescu, fostul primar din Lipnita, si Nela Geileanu, fostul secretar al comunei, au declarat apel impotriva primei hotarari pronuntate de Tribunalul Constanta, in procesul deschis impotriva acestora…

- Korn Ferry: Care este cresterea salariilor din Romania previzionata pentru 2023? Pe ce crestere salariala se pot baza executivii de top si cat vor castiga cei din middle managemet: Angajatorii sunt intre ciocan si nicovala”. Piata globala a muncii continua sa fie la un punct de cotitura. Dupa ultimii…

- Clubul UTA a publicat azi decizia definitiva data de Inalta Curte de Casație și Justiție. Dupa patru ani de instanțe, suporterilor Politehnicii, care au primit dreptate de la CNCD, le-a fost respinsa acțiunea comuna in civil dupa meciul cu scandal de la Șiria, din 2018. Fanii au reclamat ca nu au fost…

- In intervalul 20.02 ora 12:00 – 21.02, ora 16:00, intra in vigoare codul portocaliu de depașiri ale cotelor de aparare pe raul Crișul Alb, din județul Hunedoara. Hidrologii avertizeaza ca fenomenele vizate sunt scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile…

- F. T. Angajati din cadrul Poliției municipiului Ploiești au organizat și desfașurat, zilele trecute, mai multe actiuni pentru identificarea și sancționarea persoanelor care efectueaza acte de comerț ilicit in zona Oborului. „In timpul controalelor – precizeaza reprezentantii IPJ Prahova intr-un comunicat…

- Oamenii legii din cadrul Poliției orasului Valenii de Munte au fost sesizați de catre un padurar din cadrul Ocolului Silvic Valenii de Munte ca, in perioada 28-30 ianuarie a.c., persoane necunoscute au taiat și sustras dintr-o padure particulara mai mulți arbori. In urma sesizarii, politistii s-au deplasat…