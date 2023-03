Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii de tenis romani Maria Daciana Ciubotaru si Mihai Alexandru Coman au obținut primele lor victorii pe tablourile principale ale probelor de simplu juniori de la Australian Open, dar, din pacate, au fost eliminați in turul al doilea. De asemenea, Cara Maria Meșter a obținut primul succes pe tabloul…

- • Astazi, 21 ianuarie, Maria a trecut in turul 1 de australianca Alana Subasic: 7-5, 6-1. Maria Daciana Ciubotaru, sportiva de la CSM Focșani 2007 a urcat in turul al doilea al probei de simplu la Australian Open Junior Championships, primul ei concurs de Grand Sleam din cariera. Astazi, 21 ianuarie,…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost invinsa de germanca Laura Siegemund cu scorul de 5-7, 7-5, 6-3, joi, la Melbourne, in runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului.

- Jucatoarea de tenis Irina Begu(32 ani, 28 WTA) s-a calificat in turul al doilea la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, dupa o revenire de senzație in meciul cu americanca Elizabeth Mandlik (21 de ani, 129 WTA), intrata pe tabloul principal ca lucky-loser, scor (3-6,

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (30 ani; 32 WTA, cap de serie nr. 27) s-a calificat in runda secunda la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului care se desfasoara, in aceasta perioada, pe terenurile de la Melbourne. Miercuri, 18 ianuarie, in turul intai, romanca a invins-o, in trei…

- Ons Jabeur, a doua favorita la caștigarea Australian Open, s-a calificat in turul al doilea al Grand Slamului de la Melbourne, dar meciul sportivei din Tunisia nu a fost unul lipsit de probleme (7-6, 4-6, 6-1).

- Danielle Collins a avut parte de un meci foarte dificil in runda inaugurala de la Australian Open 2023, dar finalista de anul trecut a luptat pana la capat și a invins-o dupa trei ore de joc pe Anna Kalinskaya.

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse (25 ani, 112 WTA) a acces in turul al doilea al calificarilor la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului care se desfasoara, in aceasta perioada, pe terenurile de la Melbourne. In runda de deschidere, romanca a invins-o, in trei seturi, scor…