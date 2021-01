Stiri pe aceeasi tema

- Vestea cu privire la decesul celor doi medici radiologi s-a propagat rapid pe paginile de socializare. Prima victima a Covid-19 a fost dr. Dan Octavian Ionete, care a decedat in data de 13 decembrie. La scurt timp, miercuri seara, pe 16 decembrie, a murit și dr. Alexandrina Ionete. Ambii au fost angajații…

- Și pentru ca tot scriem noi de ex-președintele Moraru, am remarcat cea mai noua producție electorala a acestuia. Dupa cum puteți vedea in imaginea alaturata, Victor Moraru a agațat de imaginea sa o lista cu cifre care reprezinta realizarile sale din cei 4 ani de mandat. Unul dintre internauții platiți…

- Vestea ca Vladimir Gaitan a tras cortina defintiv, parasind aceasta lume la varsta de 73 de ani, pe 10 noiembrie, a intristat toata branșa artistica din Romania. Reacțiile dupa moartea acestuia curg neincetat, iar colegii de scena il plang pe marele actor, noteaza click.ro. Nicu Alifantis: „Drum lin…

- Vestea trista a fost facuta publica miercuri de jurnalistul Dan Filoti, pe site-ul We Love Sport. Conform declaratiilor sotiei lui Danut Lupu, Mihaela, fostul fotbalist a fost transportat initial la spitalul Matei Bals, dar acolo nu mai existau locuri libere, asa ca a fost redirectionat catre…

- Astfel, Arhanghelul Mihail este conducatorul ostilor ceresti-ingeresti, iar Arhanghelul Gavril a fost trimis de Dumnezeu la Fecioara Maria sa-i dea vestea ca il va naste pe Mantuitorul Iisus si tot el a dus dreptilor Ioachim si Ana vestea zamislirii Maicii Domnului. In folclorul religios romanesc, Arhanghelul…

- Crestinii ii sarbatoresc duminica pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril, cunoscuti drept conducatorii cetelor de ingeri si calauze ale sufletelor spre Rai. Conform traditiei, in aceasta zi se face marea pomenire a tuturor mortilor din familie, iar credinta populara spune ca de Sfintii Mihail si…

- Vestea morții lui George Alberts a fost un șoc in lumea finanțelor și nu numai! Bancherul olandez avea doar 66 de ani și s-a infectat cu COVID-19, in urma cu doar trei saptamani. Vestea a afectat-o chiar și pe fosta sa nevasta, medicul estetician Adina Alberts, de care a divorțat in urma cu 12 ani.

- Primul soț al Adinei Alberts, bancherul olandez George Alberts, a murit la varsta de 66 de ani, din cauza infectarii cu noul coronavirus. Barbatul era internat la Institutul „Matei Balș” din București și se afla in coma de zece zile. La scurt timp dupa aflarea veștii ingrozitoare, Adina Alberts, fosta…