- Cristina Nimereala și Sebastian Dascalu și-au testat relația in emisiunea Insula Iubirii, insa au plecat acasa separat. La un an de la separare, aceasta se pare ca are un nou iubit. Fosta partenera a lui Sebastian Dascalu s-a afișat in ipostaze tandre alaturi de un alt barbat.

- Daca in urma cu doua saptamani, Dinu Maxer se afișa cu noua iubita, Ada, intr-un club din Capitala, la doar cateva zile de la pronunțarea divorțului de Deea Maxer, acum Spynews.ro are informații bomba despre separarea dintre cei doi! Ce spun apropiații cuplului despre desparțire.

- Peste doar cateva luni, Theo Rose și Anghel Damian vor deveni parinți pentru prima data. Cei doi indraostiți fac inca de pe acum pregatirile necesare pentru cand va naște frumoasa artista. Iata in ce ipostaze tandre au fost surprinși actorul și artista de paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de…

- Bogdan Ionescu, fosta ispita de la Insula Iubirii, și-a luat inima in dinți, iar in urma cu doar cateva zile, de Paște, și-a cerut iubita in casatorie. Cei doi se pregatesc acum și de pasul cel mare, iar in exclusivitate pentru Spynews.ro, Bogdan Ionescu ne-a marturisit cum a pregatit momentul cererii,…

- What's Up este indragostit lulea de iubita lui și nu vrea sa stea departe de ea nici macar atunci cand iese in oraș, cu baieții. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe artist in timp ce a ieșit in oraș, cu prietenii, dar partenera de viața a acestuia…

- Toto Dumitrescu este atent cu iubita lui și o insoțește peste tot! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini cu cei doi in timp ce se aflau la shopping, iar actorul i-a dat cele mai bune sfaturi partenerei sale. Iata dovada ca este barbat model in relație!

- Adrian Ropotan și soția sa, Raluca au fost in vizorul paparazzilor celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro. Cei doi au mers la plimbare, apoi au ajuns intr-un restaurant de lux, antrenorul reușind sa o surprinda pe partenera lui.

- Doina Teodoru și Catalin Scarlatescu formeaza un cuplu de mai mult timp. Deși intre ei este o diferența de 17 ani, se ințeleg de minune și nu țin cont de faptul ca oamenii comenteaza pe seama acestei diferențe de ani. Actrița a vorbit pentru prima oara despre asta, in direct la Xtra Night Show. Doina…