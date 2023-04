Stiri pe aceeasi tema

- CSA Steaua și Poli Iași au remizat, scor 2-2, in derby-ul rundei cu numarul 3 din play-off-ul ligii secunde. Adi Popa (34 de ani) este cu gandul la derby-ul cu Dinamo. CSA Steaua - Dinamo, din runda cu numarul 4 a play-off-ului, este programat marți, 18 aprilie, de la ora 19:00. Meciul va fi liveTEXT…

- Pep Guardiola (52) nu a mai caștigat Champions League din 2011, de la Barcelona. In ultimul deceniu, faimosul manager catalan a eșuat și cu Bayern, și cu Manchester City. Manchester City - Bayern are loc marți, de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport…

- Dinamo și Oțelul se infrunta vineri, de la ora 20:30, pe arena Arcul de Triumf, in etapa a 3-a din play-off in Liga 2. Meciul va fi televizat de Prima Sport 1, Digi Sport 1, Orange Sport 1 și liveTEXT, cu detalii și imagini de la stadion, pe GSP.ro. Dinamo (locul 4) ataca promovarea directa și are…

- Unirea Dej este decisa sa impresioneze din nou contra lui Dinamo. Portarul Dorian Railean (29 de ani), care apara și buturile naționalei Moldovei, a anunțat planurile surprizei diviziei secunde. Unirea Dej - Dinamo se joaca duminica, 2 aprilie, de la ora 16:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat…

- Gjoko Zajkov (28 de ani), fundașul central al Universitații Craiova, ar fi fi incert pentru duelul cu CFR Cluj, meci disputat la revenirea Ligii 1. Universitatea Craiova - CFR Cluj, in etapa a doua di play-off, are loc pe 2 aprilie, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi…

- Dinamo - Poli Timișoara este meciul zilei in etapa a 19-a din Liga 2, ultima din sezonul regulat. Meciul va incepe la ora 13:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Prima Sport 1, Digi Sport și Orange Sport 1. Dinamo este pe locul 6 in acest moment, cu 30 de puncte. Victoria cu Poli Timișoara le-ar…

- Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, a precizat ca Hervin Ongenda (27 de ani, mijlocaș ofensiv) este in lot pentru partida cu Hermannstadt și ar putea debuta in alb-vișiniu. Rapid și Hermannstadt se intalnesc azi, in etapa #29 din Superliga. Meciul se joaca de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat…

- Dan Petrescu (55 de ani), antrenorul de la CFR Cluj, a prefațat duelul cu Farul Constanța, din etapa #22 din Liga 1. Farul - CFR Cluj se joaca luni, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Dan Petrescu e sigur ca meciul impotriva…