- Kremlinul a declarat marți ca cele patru regiuni din Ucraina pe care Moscova a declarat ca le-a anexat in ultimele saptamani se afla sub protecția arsenalului nuclear rusesc, relateaza Reuters . Intrebat de reporteri daca regiunile se afla sub umbrela nucleara a Moscovei, purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- ”Beneficiarii sunt clari (…). pentru ca (acest incident) consolideaza importanta geopolitica a restului sistemelor de gaze naturale – cel care trece prin Polonia (…) si din Ucraina, pe care Rusia l-a construit pe cheltuiala sa”, a acuzat Vladimir Putin la un forum al energiei, la Moscova. ”Insa si Statele…

- Aleksandr Lukasenko a acuzat Polonia, Lituania si Ucraina ca pregatesc atacuri "teroriste" in Belarus, relateaza AFP. "Pregatirea in Polonia, Lituania si Ucraina a luptatorilor, inclusiv a radicalilor din Belarus, pentru a efectua sabotaj, acte teroriste si o revolta militara in tara, devine o amenintare…

- ”Este foarte dificil sa ne imaginam ca un astfel de act terorist poate avea loc fara implicarea unui stat strain”, a declarat presei un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. El a indemnat din nou la o ”ancheta urgenta”. ”Este vorba despre o situatie extrem de periculoasa”, a reitarat Peskov,…

- ”Daca Rusia invadeaza Ucraina, atunci nu va mai exista Nord Stream 2”, ameninta Joe Biden la 7 februarie, cu doua saptamani inainte ca Vladimir Putin sa invadeze Ucraina. Maria Zaharova cere miercuri ca presedintele american ”sa dea socoteala pentru ceea ce spune”. ”Europa trebuie sa afle adevarul”,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si presedintele rus Vladimir Putin au discutat duminica despre situatia de la centrala nucleara Zaporojie, a anuntat Kremlinul intr-un comunicat, potrivit AP. Presedintele francez a cerut fortelor rusesti sa isi retraga armele grele si usoare de pe amplasament, precizeaza…

- In cadrul unui forum economic de la Vladivostok, Vladimir Putin a amenințat ca va intrerupe livrarile de energie daca se vor impune plafoane de preț pentru exporturile de petrol și gaze ale Rusiei, relateaza The Guardian . Liderul rus a calificat drept „stupide” apelurile europene pentru plafonarea…

- Statele Unite au respins luni cererea Ucrainei de interzicere generala a vizelor pentru rusi, declarand ca Washingtonul nu ar dori sa inchida caile spre refugiu pentru disidentii din Rusia si pentru altii vulnerabili la abuzuri ale drepturilor omului, relateaza marti Reuters. Presedintele ucrainean…