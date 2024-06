Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) lanseaza astazi un nou apel de proiecte „Listarea la bursa a intreprinderilor”, dedicat companiilor romanesti cu capital majoritar privat, care vor sa se finanteze prin piata de capital si sa se listeze la Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Companiile pot depune cereri de finantare pana in 2025, din 7 iunie […] The post Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ofera din 7 iunie finanțari nerambursabile de pana la 300.000 de euro pentru companiile care se listeaza la Bursa de Valori București first appeared on Suceava News Online .