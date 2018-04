Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Samartinean, presedintele PMP Timis a anuntat astazi ca a rupt protocolul cu PSD si ALDE, semnat in 2016 pentru o obtine un post de conducere in cadrul Consiliului Judetean Timis, si nu numai. Cornel Samartinean, care si-a exprimat de mai multe ori nemultumirile fata de modul in care se raporteaza…

- Roxana Iliescu, vicepresedinte la nivel national al Partidului Miscarea Populara, si-a anuntat astazi demisia din cadrul formațiunii sub sigla careia a ajuns in functia de vicepresedinte a Consiliului Judetean Timis. Decizia vine si dupa alegerile interne din cadrul PMP Timis, pierdute in fata lui Cornel…

- Sambata trecuta, alegerile PMP Timiș au fost unele cum rar s-a mai vazut in politica romaneasca, cu circ, strigate și imbranceli. Unii membri de partid au fost dați afara din sala cu imbranceli și urlete la congresul de alegeri unde candidau pentru funcția de președinte Cornel Samartinean…

- Huiduieli si strigate de ”Rusine” s-au auzit la Conferinta judeteana a PMP Timis, unde urma sa se aleaga, sambata, liderul organizatiei judetene a partidului.Candidati pentru aceasta functie au fost deputatul Cornel Samartinean si vicepresedintele Consiliului Judetean Timis, Roxana Iliescu.Unii…

- Scandal si imbranceli la Conferinta de alegeri a PMP Timis unde, in urma votului, deputatul Cornel Samartinean a fost ales liderul organizatiei judetene a partidului. Unor membri li s-a reprosat ca nu au platit cotizatia, deci nu au drept de vot.Huiduieli si strigate de ”Rusine” s-au auzit…

- Se organizeaza alegeri interne in Partidul Mișcarea Populara Timiș, in perioada imediat urmatoare. Anunțul a fost facut, astazi, intr-o conferința de presa, de Roxana Iliescu, fost președinte al PMP Timiș și actual vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș. Roxana Iliescu a declarat ca va intra in…

- Apele sunt destul de tulburi in filiala Timiș a PMP, dupa ce președintele interimar Cornel Samartinean i-a cerut Roxanei Iliescu sa nu voteze bugetul Consiliului Județean Timiș. Luni, 19 februarie, Roxana Iliescu, care acum este simplu membru in filiala Timiș și vicepreședinte PMP la nivel…

- Cornel Samartinean, președintele PMP Timiș, a explicat astazi de ce la nivel politic s-a luat decizia ca vicepreședintele Consiliului Județean Timiș sa voteze contra bugetului județului. Luni, in ședința consiliului județean, vicepreședintele Roxana Iliescu (PMP) a anunțat ca va vota impotriva bugetului…