Stiri pe aceeasi tema

- Bia Khalifa a incheiat vacanța romantica in catușe. Blondina a fost incatușata la intoarcerea din Milano, chiar pe aeroport. Iubitul ei, Fulgy, a incercat s-o ajute, dar s-a ales cu o amenda usturatoare. Fiul Clejanilor a postat imagini șocante din momentul in care tanara a fost reținuta de polițiștii…

- La implinirea varstei de 22 de ani, Bia Khalifa s-a bucurat de prezența celor mai bune prietene ale sale, alaturi de care a dat o petrecere in studioul de inregistrari. Tanara nu s-a sfiit sa vorbeasca despre rasfațul de care a avut parte din partea iubitului ei, Fulgy de la Clejani, zis și Mr. Moft.

- Fulgy și Bia Khalifa formeaza cel mai nou cuplu din showbizul romanesc. Cei doi au luat prin surprindere pe toata lumea dupa ce s-au afișat impreuna pe rețelele de socializare. Ba mai mult decat atat, de ziua de naștere a modelului OnlyFans, fiul Clejanilor și-a surprins iubita cu un cadou inedit!

- Fulgy se simte mai implinit ca niciodata, iar fiul Clejanilor s-a indragostit de Bia Khalifa, astfel ca i-a facut o o surpriza de proporții blondinei de ziua ei de naștere. Fulgy i-a oferit un buchet imens de trandafiri iubitei sale și a surprins-o cu un mesaj emoționant.

- Cristina Cioran a fost prezenta vineri, 27 ianuarie, in emisiunea „Vorbește lumea”, unde a facut dezvaluiri despre tatal fetiței sale. Vedeta nu i-a in calcul o impacare cu Alex Dobrescu, deși el iși dorește acest lucru. Dupa ce in ultima perioada a avut o relație tensionata cu tatal fetiței sale, acum…

- Bia Khalifa și Fulgy formeaza unul dintre cele mai noi cupluri din showbiz-ul din Romania și se pare ca flacara iubirii este mai aprinsa ca niciodata. Chiar daca sunt la inceput, cei doi iși fac deja planuri mari de viitor, din care nu exclud și un copil. Vedeta a facut marturisiri incendiare la Antena…

- Deși a anunțat ca are o relație cu Fulgy, iata ca paparazzii Spynews.ro au surprins ieri imagini de-a dreptul incredibile cu Bia Khalifa, dar nu cu iubitul ei, ci cu Sișu, barbatul cu care anunța in trecut ca ar fi avut o relație. Cei doi au ieșit la restaurant, iar acum focoasa blonda face și primele…