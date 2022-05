Aderarea Suediei la NATO, sub semnul întrebării - Turcia își menține obiecțiile Ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu s-a aratat conciliant fata de Finlanda, reprosand in schimb Suediei "declaratii provocatoare", la discutiile de duminica de la Berlin privind aderarea celor doua tari la NATO, relateaza AFP, dpa si Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

