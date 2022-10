Stiri pe aceeasi tema

- „Salut rezoluția adoptata astazi de plenul Parlamentului European, referitoare la aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. Aceasta rezoluție reconfirma poziția constanta a Parlamentului European de susținere ferma a eforturilor noastre și a intregului parcurs spre atingerea acestui obiectiv. Le…

- Parlamentul European de la Strasbourg a adoptat, marți, cu larga majoritate, rezoluția care propune primirea Romaniei in spațiul de libera circulație Schengen.Aceasta rezoluția de pre-aderare la Schengen a fost votata in Parlamentul European cu 547 de voturi pentru și 49 impotriva.Rezoluția non-legislativa,…

- Aderarea Romaniei la Spațiul Schengen va fi benefica Romaniei și ar putea aduce un plus de 0,5 puncte procentuale la creșterea economica, a declarat Adrian Caciu, ministrul Finanțelor. „Intrarea in Schengen ar putea insemna un beneficiu major pentru economia romaneasca. Dupa calculele mele, ar aduce…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, dupa intalnirea cu premierul olandez Mark Rutte, ca Romania a demonstrat ca merita sa fie parte din Spațiul Schengen. In condițiile in care Olanda s-a opus in ultimii ani aderarii Romaniei la Schengen, Iohannis a afirmat ca spera sa existe un consens…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Premierul olandez Mark Rutte urmeaza sa efectueze saptamana viitoare o vizita oficiala in Romania, potrivit unor surse politice, citate de euractiv.ro. Vizita ar putea fi cruciala in contextul discuțiilor despre aderarea Romaniei si a Bulgariei la Spațiul Schengen, Olanda fiind…

- O rezoluție privind aderarea Romaniei la spațiul Schengen va fi dezbatuta miercuri de Parlamentul European, in condițiile in care europarlamentarii romani au cerut la unison Consiliului Uniuniii sa puna pe agenda și sa voteze intrarea Romaniei in spațiul comunitar comun, alaturi de Bulgaria și Croația,…

- Incet incet pare sa dispara reticența unor state occidentale cu privire la prezența Romaniei și Bulgariei in Spațiul Schengen. Cel puțin in cazul Romaniei criteriile tehnice sunt indeplinite de mult, dar din rațiuni politice interne țari ca Olanda, Germania, Franța și altele s-au opus ani la rand.…

- Cancelarul german Olaf Scholz a apreciat luni ca Bulgaria, Croatia si Romania indeplinesc criteriile de aderare la Spatiul Schengen, transmite Reuters. In textul discursului pe care urmeaza sa il tina la reuniunea UE de la Praga, Scholz consemneaza ca “Schengen este una din cele mai mari realizari ale…