Adele va lansa un nou album de studio în luna septembrie Cantareata britanica Adele a confirmat la o petrecere de nunta, organizata weekendul trecut, ca va lansa un nou album de studio, cel de-al patrulea din discografia sa, in luna septembrie, informeaza site-ul revistei New Musical Express. Adele a confirmat informatia la o petrecere organizata dupa o casatorie pe care a oficiat-o ea insasi pentru unul dintre prietenii sai. "Asteptati-va ca albumul meu sa iasa pe piata in septembrie", a declarat artista in timp ce se afla pe o scena unde a sustinut un recital in fata invitatilor. Luna trecuta, managerul cantaretei Adele a dezvaluit ca artista britanica… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

