- Autoritațile au avertizat, sambata la pranz, asupra furtunilor puternice care vor matura sudul litoralului. A fost emis un cod roșu de vreme rea pentru mai multe localitați de pe litoral. Printre acestea se afla Vama Veche, Costinești și Mangalia, Tuzla. In aceste localitați sunt așteptate sambata furtuni…

- Dupa trei ani de judecata, instanța din Marea Britanie a decis sa respinga solicitarea statului roman, privind extradarea omului de afaceri Puiu Popoviciu. Omul de afaceri Puiu Popoviciu a fost condamnat, in 2017, de Inalta Curte de Casație și Justiție, la 7 ani de inchisoare cu executare pentru complicitate…

- Surpriza pentru turiștii care viziteaza Castelul Bran. Incepand de vineri, timp de o luna, va avea loc un maraton de vaccinare, iar cei care aleg sa se imunizeze aici, fara programare, au parte de parcare și expoziție gratuita. Centrul din incinta Domeniului Bran va fi deschis in fiecare weekend, iar…

- Potrivit unui comunicat al DNA, transmis miercuri, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unui om de afaceri, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a omului de afaceri Dorin Cocoș, pentru infracțiunea de spalarea banilor. Potrivit DNA, in perioada 2009-2011, inculpatul…

- Femeia care a accidentat mortal, pe 27 februarie, doua fete de 6 și 20 de ani, in zona Andronache din Capitala, a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2. Procurorii au stabilit ca femeia de 57 de ani avea o avea o imbibatie alcoolica de 1,25 g/l alcool…

- Autoritațile din Romania au fost informate oficial in urma cu doua saptamani ca vaccinul AstraZeneca poate produce tromboze. Compania AstraZeneca AB a transmis o circulara catre toți profesioniștii in sanatate prin care le solicita sa fie atenți la efectele adverse ale vaccinului. Autoritațile au primit…

- Procurorii DNA au dispus, vineri, trimiterea in judecata a mai multor inculpati, in dosarul care vizeaza achiziti supraevaluate la Spitalul de Boli Infectioase Brasov. Intre inculpati se numara un consilier judetean, un consilier local, un referent de specialitate si fostul manager al unitatii. Procurorii…