- Incompetența, numele tau este Fritz. Gafa primarului este de zile mari. Dominic Fritz a emis o hotarare de consiliul local prin care retrage Ministerului Sanatații dreptul de folosința pentru un teren in suprafața de 100.000 de mp, pe care inca din 2007 instituția l-a solicitat pentru construcția spitalului…

- Frankfurt a fost ales de Parlamentul European și de Consiliu drept sediul AMLA, noul agent de implicare a UE in lupta impotriva spalarii banilor și finanțarii terorismului. Printr-un vot comun, europarlamentarii și ambasadorii UE au hotarat ca Frankfurt sa gazduiasca agentul central al UE in lupta impotriva…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a participat luni, 5 februarie 2024, la o dezbatere publica ce a avut ca subiect proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața, proiect ce a fost supus consultarii publice.…

- Ministrul Finanțelor Publice, Marcel Boloș, a subliniat ca o eventuala reducere a prețurilor polițelor de asigurare auto (RCA) ar putea avea consecințe pe termen lung, afectand intregul sistem de asigurari. Potrivit declarațiilor sale, o scadere a valorii primei de asigurare ar putea limita capacitatea…

- Polonia trece printr-o criza institutionala fara precedent odata cu confruntarea deschisa intre presedintele conservator Andrzej Duda si noul premier liberal proeuropean Donald Tusk, dupa ce politia a patruns marti-seara in palatul prezidential pentru a aresta doi politicieni. Presedintele Duda a calificat…

- Presedintele ecuadorian Daniel Noboa a instituit marti in tara stare de „conflict armat intern” si a ordonat „neutralizarea” grupurilor criminale implicate in traficul de droguri, in a treia zi a unei crize de securitate fara precedent care a lasat in urma cel putin zece morti, conform unui prim bilant,…

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații , condusa de Valeriu Zgonea, a fost puternic lovita de legea privind asigurarea sustenabilitații financiare. Aplicarea Legii 296/2023 privind unele masuri fiscal-buqetare pentru asigurarea sustenablitații financiare a Romaniei…

