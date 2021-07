Stiri pe aceeasi tema

- Dupa semifinala Euro 2020, Danemarca face acuzații grave la adresa Angliei. Partida desfașurata miercuri seara, pe Wembley, s-a inchiat cu victoria englezilor cu 2-1. Golul decisiv a fost marcat de Harry Kane, in minutul 104 al prelungirilor, dupa ce ințial ratase un penalty ce a iscat uriașe controverse.…

- Deputatul PNL Dambovita, Gabriel Plaiasu a declarat joi, intr-o conferinta de presa, in contextul declansarii falimentului pentru Combinatul de Oteluri Speciale (COS) Targoviste, ca vina este la Ministerul Economiei. "Intr-o incercare disperata de rezolvare a problemei, undeva la inceputul…

- Apar acuzații grave la adresa fostului ministru al Sanatații dupa ce medicul Monica Pop rupe tacerea despre modul in care Vlad Voiculescu a acționat impotriva transplanturilor de orice fel. Aceasta subliniaza faptul ca, imediat dupa demiterea acestuia, ca printr-o minune, mai multe transplanturi au…

- Peste 250 de metri cubi de deseuri care proveneau din bazinul hidrografic romanesc au fost scoase din Somes in cateva zile, sustin reprezentantii Directiei Nationale a Apelor din Ungaria. In numai cateva zile, de pe portiunea din Ungaria a raului Somes au fost scoase 257 de metri cub de deseuri care…

- In cadrul unei conferințe de presa organizate joi, Ioana Mihaila a explicat diferența numerelor de decese raportate de același spital. Medicul Alexandru Rafila a sesizat lipsa unei explicații clare privind aceste discrepanțe in randul raportarilor, susținand ca Ioana Mihaila nu a oferit explicații pe…

- Monica Pop vine cu acuzații extrem de grave la adresa lui Vlad Voiculescu. Care ar fi fost planul secret al fostului ministru? Celebrul medic a dezvaluit ce avea fostul oficial de gand. Monica Pop dezvaluie planul secret la lui Vlad Voiculescu Monica Pop a vorbit in cursul zilei de miercuri la un post…

- Tribunalul Bucuresti a decis vineri ca deputatul PSD Dumitru Coarna, fost presedinte al Federatiei Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual (FSNPPC) din Romania, sa-i plateasca adjunctului sefului Politiei Capitalei, comisarul Radu Gavris, daune morale de 5.000 de euro,…

- Dumitru Coarna, fost președinte al Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din MAI, in prezent deputat PSD, a tranșat cazul Pitești.Coarna a reacționat dur la adresa oamenilor legii care au intervenit in cazul Pitești, intervenție in urma careia un batran a decedat. Citește…