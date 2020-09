Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Guța, vedeta din lumea manelelor, ii aduce acuzații grave jurnalistei Mara Banica, despre care spune ca i-ar fi inscenat o acuzație de viol și chiar moartea. Interesant este faptul ca manelistul aduce incidentul in atenția presei la 7 ani dupa ce s-ar fi intamplat. Mai multe detalii, in continuare.…

- Brigitte Sfat a anunțat ca va face parte din echipa viceprimarului PNL din sectorul 2 al Capitalei, Dan Cristian Popescu, care le este și un bun prieten ei și soțului sau. "Va anunt cu bucurie ca ne-am alaturat echipei viceprimarului sector 2, Dan Cristian Popescu. Cristian este un prieten…

- Dupa ce fiul sau a facut acuzații extrem de grave la adresa ei, Brigitte Pastrama face primele declarații. Vedeta spune ca vrea sa faca pace cu Robert, insa doar daca ii va demonstra ca s-a schimbat!

- Ovidiu Torj vrea sa-și ia fiica de la Brigitte Pastrama! De asemenea, fostul soț al vedetei il susține pe Robert. Barbatul este de parere ca tanarul nu se drogheaza, ci ca, mai degraba Brigitte este cea cu ”probleme”.

- Brigitte Pastrama susține ca fiul ei i-a vandalizat casa și i-a furat mașina, iar impreuna cu prietenii lui consuma substanțe interzise. Vedeta trece prin momente de coșmar dupa scandalul imens cu propriul fiu, Robert!

- Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședintelui PNL, a ignorat starea de alerta și i-a ținut ziua fiicei sale cu 100 de invitați la un restaurant clujean. Legea spune ca in starea de alerta, in toata Romania sunt interzise evenimentele in interiorul restaurantelor, fiind permise numai cele de…

- Brigitte Pastrama face dezvaluiri șocante, dupa ce a ajuns la Poliție din cauza fiului ei. Vedeta a povestit ca Robert se drogheaza de la 14 ani și ca diversele lui probleme cu legea ar fi fost adevaratul motiv al divorțului de Ilie Nastase.

- Codrin Ștefanescu, fostul secretar general al PSD, spune ca liderul interimar al partidului, Marcel Ciolacu, vrea sa o trimita la pușcarie pe Viorica Dancila, ”in fața careia se ploconea cu respect și adorație” cand era premier. ”Asta inseamna sa fii absolvent de academie secreta”, mai spune el.