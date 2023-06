Acuzații de corupție și nepricepere în plenul CJ! Iată operatorii care au câștigat traseele județene de transport rutier de călători! (TABEL) DISPUTE… Au fost desemnați operatorii ciștigatori in urma evaluarii ofertelor depuse pentru atribuirea a 78 de trasee dintr-un total de 108. Pentru 8 dintre cele 30 de trasee care nu au fost atribuite, operatorii au depus contestații la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). Vorbim despre transportul rutier de calatori, un serviciu care nu […] Articolul Acuzații de corupție și nepricepere in plenul CJ! Iata operatorii care au caștigat traseele județene de transport rutier de calatori! (TABEL) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- NOROCOS… In aceasta dimineața, echipaje de pompieri au intervenit in cazul unui accident rutier produs pe DE 581, in localitatea Salcioara, comuna Banca. Din primele informații, furnizate pe 112, a fost implicat un autoturism, care s-a rasturnat in afara parții carosabile, iar o persoana era incarcerata.…

- In dimineata zilei de luni, 5 iunie 2023, s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii, incidentul auto a avut loc pe Podul Metalurgiei. Soferul unui autoturism marca Volkswagen, incepator fiind, cel mai probabil a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat intr-un cap de…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a adoptat o decizie la contestatia depusa de Euro Construct SA Este vizata atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect "Servicii de salubrizare dormitoare de personal CF si spatii administrative loturile 3 8 SRTFC Constanta" Euro Construct…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a adoptat o decizie important la contestatia inregistrata de SC RER ndash; Ecologic Service Rebu SA, cu sediul social in Bucuresti, impotriva raportului procedurii si a rezultatului procedurii de atribuire comunicat de Primaria Medgidia Este vizata…

- VIATA BATE FILMUL… O familia indo-ucraineana formata din tatal, Shahrukh Khan, mama, Olena Demianenko si cei doi copii, Aryan si Irina Aisha Khan sunt eroii unei experiente de viata incredibile. Au aterizat in Barlad, anul trecut, in martie, au plecat la sfarsitul lui august si au revenit pe meleagurile…

- Sute de angajați de la CFR Calatori amenința ca ies luni in strada, nemulțumiți de salarii și de faptul ca statul taie din banii companiei. Ei spun ca deși legea personalului feroviar prevedea creșterea salariilor de la 1 iulie, pana in prezent, nu exista un buget de venituri și cheltuieli, in condițiile…

- MUZICA… Trofeul Festivalului „Mai cu folk” a fost castigat, anul acesta, de Erika-Elena Nitu, o fata in varsta de 11 ani, din Bicaz, judetul Neamt, pregatita de profesorul Ionut Stoian. Premiul special Ion Chiriac a revenit unui adolescent din Barlad: David Violet, in varsta de 13 ani, indrumat de profesorul…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc in comuna Lespezi. UPDATE: Trei persoane au fost ranite in urma coliziunii. „In urma evenimentului rutier in care au fost implicate 2 autoturisme cu 5 persoane și…