Acum și Kazahstanul se vaccinează cu "Sputnik V" In Kazahstan a demarat campania de vaccinare cu ”Sputnik V”. Din 15 februarie va fi utilizat ”Sputnik V” produs la Karaganda. Acum și Kazahstanul se vaccineaza cu ”Sputnik V”. In aceasta țara a demarat prima etapa a administrarii preparatului rusesc. Primii voluntari au devenit viceminiștrii Sanatații. Nu doar cei din spațiu CSI privesc cu speranța spre vaccinul rusesc, dar și cei din Europa. C Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

