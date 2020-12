Marius Pieleanu, șeful institutului de sondare Avangarde, care a realizat singurul exit poll la alegerile parlamentare din acest an, a declarat ca, in zonele in care exista comunitați religioase puternice, oamenii au votat masiv pentru Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR), dand ca exemple Suceava și Neamț, dar și comunitatea catolica din zona Covasna. GATA! Știm cine a intrat in PARLAMENT! Așa arata HARTA mandatelor „In Suceava a spulberat, in Neamț (…), toate voturile din zona manastirilor – maicuțe, calugari, tot ce avem zona aceea, plus oameni, enoriași, s-au dus aproape exclusiv catre…