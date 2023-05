Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Sindicatului Invațamantului Preuniversitar „Ion Neacșu” Buzau anunța ca, la protestul programat maine in Capitala, vor participa 250 de membri de sindicat: Deplasarea se va face cu 5 autocare, astfel: – 2 autocare vor pleca din municipiul Rm. Sarat, din parcarea Casei de Cultura „Florica…

- Povești dintr-o alta epoca, in pași de dans, in spectacolul de balet in doua tablouri – „Carmen", care a avut loc pe 1 mai 2023, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava. Spectacolul transpune povestea vibranta a patimașei eroine Carmen, care in pași de dans a uimit ...

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat ca miine, in intervalul orar 10.00-18.00, pe esplanada Casei de Cultura va avea loc un tirg de adopții de ciini abandonați. Potrivit viceprimarului, cațeii sint microcipați, sterilizați, deparazitați și vaccinați și au carnete de sanatate. Lucian Harșovschi…

- Dimineața cu ghinion pentru un șofer din capitala. Acesta s-a trezit cu mașina sparta, parcata chiar sub geamul casei. Barbatul a publicat și o imagine cu geamul spart și a menționat ca nu a vrut sa anunțe poliția.

- Centrul de Cultura și Arta Targu Mureș organizeaza concurs, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1366/2022, pentru ocuparea urmatoarele posturi vacante, de execuție, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga (8 ore/zi, 40 ore/saptamana): un post de consilier juridic la Serviciul…

- Centrul de Conferințe UPT gazduiește in aceste zile conferința Comunicare Profesionala și Traductologie – Professional Communication and Translation Studies 13 (PCTS 13), Evenimentul organizat de Departamentul de Comunicare și Limbi Straine, cu sprijinul Facultații de Științe ale Comunicarii din Universitatea…

- Duminica, 26 martie, in municipiul Suceava se va desfașura cea de-a XIV-a ediție a Marșului pentru Viața. Se va porni, la ora 12.00, din curtea Bisericii „Sf. Dumitru”, iar punctul de sosire este pe esplanada Casei de Cultura. Va fi parcurs urmatorul traseu: strada Curtea Domneasca – strada Vasile Alecsandri…

- In organizarea și la inițiativa prof. Calin Șoimoșan și Daniel Botca, a Primariei Ardud, a Casei de Cultura „Dr. Augustin Mircea” și a Asociației Sportive „Cetatea Ardud 800” va avea loc CUPA MARȚIȘORULUI la fotbal amatori, sambata, 11 martie, la Sala de Sport din Ardud. Intocmai ca in fotbalul profesionist,…