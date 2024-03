Stiri pe aceeasi tema

- Actorii Adriana Trandafir și Marius Bodochi sunt așteptați pe 26 aprilie 2024, la Suceava, la Casa de Cultura a Sindicatelor, unde vor juca in spectacolul „Scandal in familiei", alaturi de actorii Alexandra Apetrei, Paula Chirila, Razvan Oprea, Andrei Mateiu. Spectacolul va incepe la ...

- Clubul Story care funcționeaza la subsolul Casei de Cultura din centrul municipiului Suceava a fost calcat din nou de forțele de ordine. In noaptea de sambata spre duminica, echipaje ale Poliției, ISU, Poliției Locale și Jandarmeriei au descins in clubul care fusese inchis și amendat la finalul ...

- Filiala AUR Suceava a organizat, duminica, un amplu miting de protest impotriva președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, la care au participat peste 3000 de persoane. In timpul manifestației AUR, Gheorghe Flutur a ieșit cu un microfon in mana și i-a transmis lui George Simion ca-l…

- Organizarea a doua evenimente politice in același perimetru, respectiv o intalnire de pregatire pentru alegeri a PNL, planificata in sala mare a Casei de Cultura din Suceava, și un miting al AUR, cu participarea președintelui George Simion, in fața Casei de Cultura, urmat de un marș pana la ...

- Primaria Marașești are in derulare proiectul de investiții ce vizeaza reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei de Cultura „Emanoil Petruț” din localitate. Lucrarile sunt executate de societatea Conbeta SRL, care a caștigat licitația organizata de Compania Naționala de Investiții (CNI) pentru finalizarea…

- Poliția a anunțat ca un preot ortodox din judetul Suceava este cercetat penal, dupa ce, in cursul zilei de duminica, 21 ianuarie, s-a intins pe pamant in fata portii unui cimitir pentru a impiedica o ceremonie penticostala de inhumare, informaza Agerpres.Incidentul a avut loc in localitatea Gura Solcii,…

- La Sala de Arta „Elena Greculesi" a Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera" Suceava va avea loc luni, 15 ianuarie 2024, la ora 10:00, de Ziua Culturii Naționale, activitatea „Cultura suceveana intre lirica eminesciana și muzica lui Ciprian Porumbescu".Din program: ...

- Doua ore de concert live, cu premiere, dar și cu melodii cunoscute de public, cu invitați, cu un public numeros, toate la spectacolul susținut in a doua zi de Craciun (26 decembrie 2023) de Fuego, la Suceava, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor.Artistul Paul Surugiu – Fuego se afla ...