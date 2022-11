Stiri pe aceeasi tema

- Indragita și celebra actrița Angela Lansbury, cunoscuta publicului roman mai ales datorita serialul de succes ‘Verdict, crima’, s-a stins din viața la varsta de 96 de ani, informeaza contactmusic.com. Cu o cariera care se intinde de-a lungul a opt decenii, actrița a fost nominalizata de trei ori la…

- O saptamana efervescenta, cu evenimente pentru toate varstele ii așteapta pe suceveni la Iulius Mall. Cafeneaua cu Joburi și Bursa locurilor de munca aduc oportunitați de locuri de munca, Targul de Toamna propune cele mai cautate produse ale sezonului, iar Atelierele de Creație pregatesc inca o provocare…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, i-a dat binecuvanarea pe internet la rubrica ”raspunsul ierarhului” unui mirean pentru a purta un metanier. „Sarut mana, Inaltpreasfinția voastra. Vreau sa va intreb daca noi credincioșii mireni avem voie sa purtam metanier precum cel din poza atașata.…

- La sfarșitul saptamanii trecute, la Baia Mare, s-a desfașurat CUPA Tyr-Flykick Ferro, concurs de tradiție in inotul juvenil romanesc. Competiția a reunit la start peste 320 sportivi reprezentand 25 cluburi din Romania și Ucraina. Suceava a alcatuit o delegație mica și valoroasa, doar trei sportive bucovinene…

- Uniunea Polonezilor din Romania a marcat sambata, 8 octombrie, 230 de ani de la sosirea polonezilor la Cacica sarbatorind totodata și hramul secundar al bazilicii „Adormirea Maicii Domnului” și intalnirea persoanelor consacrate. Manifestarile au inceput la ora 9:00 la bazilica „Adormirea Maicii Domnului”…

- Un cetațean din Badeuți care are casa la marginea drumului DN2H s-a trezit marți dupa amiaza cu o mașina marca Audi in curte. Mașina a ”zburat” de pe șosea a lovit doi copaci, gardul locuinței și a poposit in curte. Evenimentul a fost sesizat la 112. Polițiștii care au sosit la fața locului au constatat…

- Doua autoturisme s-au ciocnit la intrare in orașul Gura Humorului dinspre Paltinoasa iar una a zburat in șanț in urma impactului. Potrivit ISU Suceava, in urma evenimentului o femeie este transportata la spital iar traficul este blocat pe ambele sensuri. Intervin pompierii militari ai Garzii de Intervenție…

- Kate Middleton, soția Prințului William, a surprins pasagerii de pe un aeroport, cand și-a facut apariția impreuna cu micuții Charlotte și Louis, pentru a se imbarca intr-un avion, la clasa economica, cu destinația Scoția. Acest moment a generat o rumoare printre «muritorii de rand», care nu se așteptau…